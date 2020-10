Inter, Conte: “Lukaku e Sanchez out contro Parma. Torti arbitrali? Deve parlare la società”

Parla Antonio Conte alla vigilia della sfida della sua Inter contro il Parma. Il tecnico ha presentato la partita contro i ducali alla vigilia. Tra assenze importanti e voglia di fare bene, il mister ha commentato il momento dei suoi anche in vista della gara di Champions League contro il Real Madrid.

Inter-Parma, parla Conte

Parte subito carico Conte rispondendo ai presunti torti subiti dalla squadra nerazzurra: “Errori arbitrali nei confronti dell’Inter? Non va bene che sia sempre l’allenatore ad esporsi, ma da questo punto di vista siamo concentrati sul calcio. Sia io che i calciatori. A tal proposito credo sia giusto che sia la società e i dirigenti eventualmente a farsi sentire in determinate situazioni”.

Passando al campo, al Parma e al problema infortuni: “Il Parma ha una propria fisionomia, le squadre di Liverani cercano di giocare a calcio. Sarà una partita dura ma dovremo cercare di portare a casa i tre punti”, ha detto Conte che sui giocatori a disposizione ha aggiunto: “Gagliardini sta bene, è disponibile per domani e sono contento di riaverlo perché centrocampo e attacco sono stati molto colpiti in questo periodo dopo la sosta per le nazionali. Vidal? Ha grande maturità e ci ha portato tanto, ha risposto alla grande fino a ora ma se posso dargli un po’ di respiro lo farò”. Relativamente ai problemi in attacco con Lukaku infortunato: “Lukaku ha avuto questo problemino muscolare durante la gara contro lo Shakhtar quando ha calciato la punizione. Ha tuttora questo affaticamento, è giusto recuperarlo nel migliore dei modi. Ma ho grande fiducia nei calciatori a disposizione e dobbiamo far bene a prescindere. Sanchez? Stiamo monitorando la situazione cercando di agire per il meglio del calciatore e dell’Inter. Dispiace sicuramente anche perché in questo periodo ne avremmo avuto bisogno”. “Quali opzioni in avanti? Perisic ha anche giocato come punta, può essere una ipotesi così come Pinamonti che, nonostante debba crescere, rappresenta oggi una valida alternativa”.