Inter, Conte mantiene alta la guardia: “I cavalli buoni si vedono all’arrivo”

E’ un Inter che viaggia a mille, quella vista in questo inizio di stagione. I nerazzurri hanno fatto cinque su cinque in campionato e domani, a Marassi contro la Sampdoria, cercheranno il sesto acuto consecutivo. Una gara che è stata così presentata dal tecnico Antonio Conte in conferenza stampa.

SAMPDORIA – “Giocare a Marassi è sempre insidioso, poi loro hanno Di Francesco che è un tecnico molto bravo capace di dare organizzazione alle sue squadre. Sarà una gara in cui avremo molto da perdere”.

IMPEGNI RAVVICINATI – “La partita della vita è sempre la prossima. Sarà la quinta in pochi giorni e quindi sarà inevitabile prendere dei rischi, ma la squadra deve scendere in campo per ottenere il massimo”.

PARTENZA SPRINT – “Noi abbiamo sempre cercato la vittoria, nessuno parte per perdere. Siamo però ancora all’inizio e dobbiamo mantenere la stessa voglia di migliorarci. I cavalli buoni si vedono all’arrivo”.

DIFESA – “A difendere è l’intera squadra, è importante avere equilibrio in entrambe le fasi. Parallelismi con la mia Juventus? Sono situazioni diverse. Nel 2011 fummo bravi a vincere da imbattuti, pareggiando molte partite. Allora c’erano il Milan, l’Inter e il Napoli, mentre oggi noi non siamo i favoriti. Juventus e Napoli sono davanti, ma il nostro approccio non deve cambiare”.

SANCHEZ – “Sta a noi fargli ritrovare la stessa vena e la stessa brillantezza di un tempo, ma prima o poi lo vedrete dall’inizio”.