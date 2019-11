Inter, Conte: “Massima attenzione contro la Spal. Momento positivo? Non possiamo fare conti ora”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Spal valida per la 14^ giornata. Dopo la vittoria in coppa contro lo Slavia Praga, i nerazzurri cercano conferme in campionato. Il tecnico ha presentato la gara cercando di placare l’entusiasmo. Ecco le sue parole:

SPAL – “Loro col 3-5-2? Vero, utilizzano il nostro stesso sistema. Ci sono tante situazioni che facciamo anche noi. C’è un’idea con un allenatore bravo. Dovremo fare grande attenzione, specie dopo aver vinto gare da dentro o fuori. Non possiamo rilassarci, ne rimarrei molto deluso se accadesse. Affronteremo questo match con il massimo dell’attenzione. Abbiamo grandissimo rispetto nei confronti della SPAL, non c’è nulla di scontato. Loro sono organizzati e motivati, verranno a San Siro con voglia di stoppare un momento a noi favorevole”, ha detto Conte sulla squadra di Semplici.

GIOCATORI – “Come è nata l’intesa Lukaku-Lautaro? Sono cresciuti molto, nel pre Slavia-Inter dissi che la nostra squadra era molto diversa rispetto all’andata a San Siro. A partire proprio da Lautaro e Romelu: stanno imparando a capire come muoversi per sfruttare al meglio le loro caratteristiche, sono moderni e entrambi possono fare sia la prima sia la seconda punta. Al tempo stesso è giusto sottolineare che il gol è la parte finale della prestazione. C’è un impegno nella fase di possesso da parte di tutta la squadra, ma anche in quella del non possesso rispetto alla quale sono molto attento. C’è molto da migliorare”. “Quando tornerà Sensi? Non ci penso. Penso solo alla gara di domani. Su Stefano il medico ci sta aggiornando costantemente. Lo sentiremo dopo la conferenza”.

ENTUSIASMO – “Se possiamo fare qualcosa di grande? Il fatto che esiste empatia ed entusiasmo tra tutti noi è importante. Chi non gioca, chi resta in tribuna, lo stesso staff e i magazzinieri, sono tutti uniti. Questo è molto importante, si ha grande fiducia a prescindere dalle difficoltà. Un aspetto positivo è proprio quello di aver cementato il gruppo nelle recenti difficoltà di numero. Solo crescendo tutti insieme, con la fiducia verso il compagno, si può pensare in qualcosa di positivo al di là della vittoria finale. Abbiamo una consapevolezza diversa rispetto al passato, ma siamo a un terzo del torneo. Quindi è presto per tirare delle somme, guardiamo a noi stessi e diamo il massimo. Ci sarà un momento in cui ci fermeremo per fare i conti”.