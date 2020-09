Inter, Conte: “Mi diverto vedendo questa squadra. Acquistata credibilità”

L’Inter travolge nettamente il Benevento con un rotondo 5-2. I nerazzurri sono a punteggio pieno e sognano di continuare questo momento magico anche nel prossimo big match contro la Lazio in programma domenica.

LE PAROLE DI CONTE

Il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte commenta l’andamento della gara ai microfoni di Sky Sport: “Penso che le soddisfazioni principali, al di là degli interpreti, siano le idee portate avanti dall’anno scorso. Questa è una squadra che attacca. A volte i gol li prendiamo e dobbiamo lavorare sull’equilibrio. Mi diverto vedendo questa squadra giocare così, con termini di gioco importanti. Ci troviamo con il lavoro di base di un anno. Su questa base siamo intervenuti cambiando sistema, con l’inserimento del trequartista. Questo aumenta la nostra pericolosità in fase offensiva. L’approccio è stato giusto. La strada è lunga, c’è tanto da lavorare. In virtù del risultato, ho preferito togliere Vidal. Non dovrebbe essere niente di preoccupante. I guerrieri sono sempre pronti. Scudetto? Dobbiamo essere contenti di essere rispettati da tutti. L’anno scorso siamo stati la sorpresa. Non dimentichiamo che per tanti anni l’Inter è stata considerata un’outsider. Abbiamo acquistato credibilità”.