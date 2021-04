Inter, Conte: “Non basta parlare di scudetto, prima bisogna vincerlo”

Il tecnico dei nerazzurri esprime il suo punto di vista sul momento della squadra

L' Inter prova a rilanciarsi dopo due battute d'arresto contro Napoli e Spezia . I nerazzurri hanno le mani sullo scudetto, ma devono chiudere la pratica prima di potersi lasciar andare ai festeggiamenti. Il tecnico Antonio Conte delinea in conferenza stampa le difficoltà del match contro l'Hellas Verona di domani: "Ci aspetta una gara dura e tosta. Il Verona sta facendo benissimo in Serie A, anche se è incappato in una serie di risultati negativi. Non meritava gli ultimi due. Juric è un bravissimo allenatore, si sta ripetendo anche quest'anno, ha lavorato per tantissimo tempo con Gasperini e non posso che parlarne bene. Tutti comunque stanno vedendo la qualità del suo lavoro".

Con otto punti sarà scudetto per l'Inter. Conte spiega come si è formata la giusta amalgama: "A parte la promozione a Bari e a Siena, con la Juventus tutto è iniziato da zero e la mentalità l'abbiamo costruita nel tempo. Conta che i giocatori diano la disponibilità e io ho visto sempre ragazzi pronti a mettersi in discussione. Stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista, dobbiamo cercare di arrivare al traguardo perché poi non dimentichi i sacrifici che hanno portato alla vittoria. Non basta dirlo, bisogna vincere con i fatti. Per il percorso fatto, vista la classifica, non posso che dire che il nostro percorso è straordinario. Sanno i ragazzi che manca l'ultimo step, nelle ultime due partite meritavano di più, altre volte abbiamo raccolto più di quanto meritassimo. Ci sta. Abbiamo il giusto focus, siamo concentrati, ma anche consapevoli che domani sarà difficile contro un avversario fisico e organizzato, capace di mettere in difficoltà tutte le grandi. Se sapremo soffrire, allora possiamo essere fiduciosi".