Inter, Conte: “Non facile venire qui ma trionfo tra i più importanti della carriera”

Il commento del tecnico dopo la conquista del tricolore

“Adesso siamo sicuramente più rilassati e contenti di quello che siamo riusciti a fare. Siamo contenti per noi e per le persone che sono riuscite a riportare l’Inter a vincere, oltre che per i tifosi. Questo trionfo lo colloco tra i successi più importanti in carriera: non era per me una scelta facile andare all’Inter, in un momento in cui la squadra non era attrezzata per vincere. In più andavo in una squadra che era la diretta avversaria della Juventus, che avevo allenato. Ho accettato la sfida con grande voglia: il lavoro ha ripagato tutti quanti i sacrifici fatti.”