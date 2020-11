Inter, Conte non si accontenta: “Risultato ottimo, ma abbiamo fatto meglio altre volte”

La sconfitta in Champions League contro il Real Madrid sembra già dimenticata. L’Inter asfalta il Sassuolo e risale la classifica. I nerazzurri tornano a puntare alle prime posizioni, mettendo nel mirino la top 3.

LE PAROLE DI CONTE

Il tecnico Antonio Conte analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Cerchiamo sempre di dare il massimo. Non sempre ci riusciamo. Diamo sempre il 100%. L’inerzia si può spostare, ma l’importante è uscire dal campo con la maglia sudata. Non ho cambiato nulla nella testa dei giocatori. La partita è stata preparata in un certo modo, rispettando l’avversario. Barella per la prima volta ha giocato davanti alla difesa. Penso che la partita sia stata preparata bene. Il risultato è il migliore della stagione, ma abbiamo fatto altre prestazioni migliori. Il risultato condiziona sempre i giudizi. Quella di oggi era una gara studiata anche se non avevamo molto tempo. Non era semplice in generale e non facile a prescindere qui all’Inter. E’ una squadra su cui c’è troppa negatività. Dobbiamo continuare a lavorare. C’è gente che non vede l’ora di buttare fango addosso. Penso di aver allenato diverse squadre, ma non ho mai visto questa negatività. Le responsabilità vanno sempre divise. Nelle cose positive è giusto dividersi i meriti, ma non penso che solamente allenatore e giocatori debbano ricevere le critiche nel momento negativo. Non possono essere messi in discussione solo tecnico e calciatori. Quando c’è la barca in tempesta, bisogna remare tutti nella stessa direzione. Mi auguro che staremo remando tutti nella stessa direzione”.