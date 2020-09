Inter, Conte: “Non vedo l’ora che chiuda il mercato”

Benevento in vista per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri mercoledì giocheranno il recupero della prima giornata di A contro la neopromossa reduce dalla bella vittoria contro la Sampdoria. L’allenatore nerazzurro ha parlato alla vigilia analizzando anche il match di sabato sera contro la Fiorentina.

LE PAROLE DI CONTE

L’avversario di mercoledì è guidata da un grande amico di Conte: “L’anno scorso loro hanno fatto un torneo importante, vincendolo con grande anticipo. In più hanno un allenatore che, per tanti anni, è stato un compagno con i quale ho condiviso tante emozioni. Pippo sta facendo bene, è un malato di calcio come me, studia ed è molto preparato. Son contento per lui, la sua squadra ha dimostrato carattere, di essere un gruppo solido vincendo un match meritato. Servirà grande attenzione”. Riguardo ai troppi gol incassati, l’allenatore salentino ha risposto: “Non ci siamo fatti trovare in equilibrio in alcune circostanze. Poi è normale che più creiamo alternative davanti e meno rischiamo di essere prevedibili. Non c’entrano le assenze, personalmente sabato mi sono divertito molto. Inevitabilmente dovremo migliorare ma, se guardiamo ai top club esteri come Manchester City e Bayern, ci accorgiamo che prendono tanti gol perché propongono un calcio offensivo. Così ovviamente si rischia. Continueremo comunque a proporre il nostro calcio che è divertente, cercando di stare comunque più attenti dietro”. Sul tema calciomercato, Conte ha risposto così: “Da un punto di vista del mercato è giusto che rispondano i dirigenti. Tutti gli allenatori non vedono l’ora che si chiuda il mercato perché è inevitabile che, fino a quando resta aperto, vere o false che siano, le notizie possono minare la serenità dei calciatori che invece hanno bisogno di stabilità. I dirigenti faranno il loro lavoro nel migliore dei modi”