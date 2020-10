Inter, Conte: “Non vinciamo da tre partite ma non sono preoccupato”

Alla vigilia del match esterno sul terreno del Genoa, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha condiviso il suo pensiero sulla partita in sala stampa “Non c’è nessuna preoccupazione se da tre partite non si vince ma stiamo facendo il giusto percorso che rende felice me ma pure il club e il giocatori. Guardiamo al Liverpool che è stato quattro anni senza vincere e ora è una macchina da guerra. Chi arriva oggi dall’esterno vede nell’Inter una struttura solida che si sta assestando a differenza degli anni precedenti. E questo ci porta felicità. Non devo intervenire nella testa dei miei ragazzi, sono soprattutto uomini – riporta Gazzetta.it -. La barra è dritta e quando vedo determinati atteggiamenti non posso che essere soddisfatto. Dobbiamo affrontare sempre la situazione a testa alta, non dando troppo peso alle assenze e a quello che ci è successo. Stiamo facendo un buon calcio e raccogliendo molto meno di quanto stiamo producendo. Sono contento dell’abnegazione, della voglia, del fatto che si creda in una determinata idea, mi devo ritenere soddisfatto per mentalità e produzione. E vedo soprattutto soddisfazione dei miei calciatori per il fatto che facciamo la partita”.