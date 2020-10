Inter, Conte: “Partita dominata, ma dobbiamo concretizzare. Prendiamo esempio dal Parma…”

Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Inter-Parma: “Il Parma è stato cinico, noi no. Dovevamo segnare di più per tutto quello che abbiamo creato. Abbiamo dominato, basta vedere le statistiche, ma nonostante questo potevamo perdere e abbiamo rischiato molto. Non voglio parlare di fortuna, dico che partite come queste devi vincerle. Il Parma ha tirato in porta due volte e ci ha segnato in entrambe le occasioni”. Poi l’allenatore ha preferito sorvolare sull’episodio arbitrale centro delle polemiche: “Il fallo su Perisic? Ha già parlato la società”.

Il calcio è questo, se non segni perdi. Abbiamo sbagliato tanto per l’ennesima volta e questo non va bene. Serve più cattiveria, più determinazione. Il Parma è stato cinico e preciso. Non è la prima volta che accade, ripeto, quindi è giusto guardarsi dentro e migliorare. Dobbiamo migliorare in cattiveria, ne stavamo pagando le conseguenze”.