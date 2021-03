Inter, Conte: “Passato un esame importante. Cresciamo con abnegazione e resilienza”

L’Inter piazza un colpo pesantissimo: batte il Parma e vola a +6 sul Milan. Un vantaggio che inizia a delinearsi come importante, data anche la possibilità di concentrare le forze esclusivamente sul campionato.

LE PAROLE DI CONTE

Il tecnico Antonio Conte analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Complimenti al Parma, un’ottima squadra con un grande allenatore. Bravi noi, che abbiamo avuto diverse occasioni per chiuderla. Il Parma ha tutte le carte in regola per salvarsi. Questo è un esame di maturità. Dobbiamo migliorare quando bisogna tirar fuori le unghie. Oggi ci è capitato dopo il loro gol. Hakimi? Non gli ho dato uno schiaffone (ride ndr.). Gli ho solo detto che è stato bravo. Sono contento per i ragazzi: stanno dimostrando grande abnegazione e sta aumentando la resilienza. Non regalo niente a nessuno, sono molto democratico. Il singolo deve essere esaltato dall’organizzazione della squadra. Penso di aver trovato un gruppo di ragazzi meravigliosi. Hakimi a volte si dimenticava la fase difensiva. Ha scaldato il posto in panchina. E’ capitato ad altri. Non dimentichiamoci che nella scorsa partita Darmian ha giocato facendo molto bene. In attacco mi sento più tranquillo per la possibilità di poter scegliere tra i giocatori. Oggi non era semplice perché il Parma ci aspettava, lasciava che salissimo per poi aprirci in due. Abbiamo 13 finali da giocare contro tutti. Se il nostro meglio sarà stare davanti a tutti, vorrà dire che in poco tempo siamo cresciuti tantissimo”.