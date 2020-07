Inter, Conte: “Persi troppi punti, la classifica poteva essere diversa…”

L’Inter viene ripresa all’86’ contro l’Hellas Verona e perde il terzo posto a vantaggio dell’Atalanta. Il tecnico Antonio Conte analizza il momento della sua formazione, in netto calo nelle ultime uscite.

LE PAROLE DI CONTE

Antonio Conte mastica amaro dopo il pari dell’Inter sul campo del Verona. Queste le sue parole a Sky Sport: “Dal punto di vista dell’impegno non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Giocavamo contro una squadra che fa dei ritmi alti la sua forza. C’è il solito rammarico per aver preso gol nel finale da rimessa laterale. Perdiamo punti per strada, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Penso che comunque si stia facendo un lavoro importante. Stiamo lavorando tanto e penso che si veda il lavoro. Le statistiche devono farci riflettere e spingere a migliorare. Abbiamo perso per strada punti stupidi, altrimenti staremmo parlando di un’altra classifica. Spero che Lukaku non abbia riportato infortuni particolari. Aveva dolore alla schiena all’altezza dell’adduttore. Bisogna essere più bravi a gestire certe situazioni. Penso che l’esperienza ci possa permettere di gestire meglio le partite. Non riesco a parlare del futuro, bisogna finire il campionato nella maniera migliore. Eriksen? Nella ripresa del campionato ha giocato molte gare, sta crescendo e sto cercando di metterlo in un contesto ideale. Anche Borja Valero sta giocando bene. Stiamo cercando di recuperare tutti”.