Inter, Conte polemico: “Critiche ingenerose, non mi sono piaciute. Su Messi…”

L’Inter si impone sull’Atalanta nello spareggio per il secondo posto. La formazione di Antonio Conte chiude a un solo punto di ritardo dalla Juventus.

LE PAROLE DI ANTONIO CONTE

Il tecnico Antonio Conte analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di DAZN: “Penso che il gap nei confronti della Juventus ci sia ed esista ancora. Secondo me è importante, c’è poco da dire. Dobbiamo essere intelligenti a capire, a non passare da stati depressivi a euforia eccessiva con le valutazioni. In campionato abbiamo fatto il nostro dovere, in Coppa Italia abbiamo migliorato. È stata un’annata molto dura per me, anche dal punto di vista personale, c’è da finire nel migliore dei modi. Appena si è potuto si è tirato addosso, ci sono state tante critiche, non mi è piaciuto assolutamente quelle fatte con i ragazzi e alle volte anche a me. Mi è piaciuto zero. Faremo delle valutazioni e tireremo le somme. Messi? Guardate sinceramente so solo io che ho dovuto fare per arrivare Lukaku all’Inter. Non è stata una passeggiata, non un regalo. Fidatevi di quel che vi dico. Diamo merito ai ragazzi, poi faremo le nostre valutazioni, io le mie, le società le sue. Poi bisogna trovarsi”.