Inter, Conte: “Primo tempo di altissimo livello, ma dovevamo chiuderla. Grande mentalità”

L’Inter non si ferma più: sesta vittoria consecutiva, una partenza così non si vedeva dalla metà degli anni ’60 con un certo Herrera in panchina. Ecco le parole di mister Antonio Conte dopo il 3-1 alla Sampdoria, che arriva alla vigilia della settimana in cui i nerazzurri sfideranno Barcellona e Juventus: “Sono certamente soddisfatto della vittoria e della prestazione, sono convinto però che quando si gioca con idee così chiare e creando così tanto ci sia bisogno di chiudere le partite – ha detto a Sky Sport -. Il primo tempo poteva finire con un passivo più ampio, a inizio ripresa abbiamo rischiato dopo l’espulsione di riaprire il match. Ma sono contento dei ragazzi, la situazione si è riequilibrata grazie a loro: è arrivato il terzo gol in inferiorità numerica e potevamo farne anche un altro”.

E ancora: “I ragazzi hanno dimostrato di essere sulla strada giusta, come mentalità ci siamo: abbiamo attaccato anche sotto di un uomo. Può capitare a chi resta in dieci di prendere l’imbarcata, a noi non è successo. Il primo tempo è stato di altissimo livello, ripeto, però poi dovevamo evitare un dispendio di energia così importante, avendo tante gare ravvicinate”.

Sulla simulazione di Sanchez che gli è costata il secondo giallo: “Sono situazioni particolari, chi viene ammonito subito – così come Bastoni – poi non è facile. Li avevo catechizzati, però a volte si prende il rischio. Bisogna migliorare su questo punto di vista, è un’esperienza che si aggiunge nel nostro percorso, sapendo che bisognerà stare più attenti”.

Sulla Juventus: “Squadra molto forte, tanti Scudetti li ha vinti a mani basse. Ha una rosa importante, c’è poco da dire. Arriviamo con orgoglio allo scontro diretto con 18 punti in classifica”.