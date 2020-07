Inter, Conte: “Questa esperienza avrà strascichi negativi anche l’anno prossimo”

Sabato alle 19.30 l’Inter di Antonio Conte affronterà a Marassi il Genoa. I nerazzurri arrivano dal pareggio a reti inviolate contro la Fiorentina e vogliono punti importanti per migliorare la classifica.

LE PAROLE DI CONTE

Queste le parole di Conte in conferenza: “Stiamo vivendo un’esperienza totalmente diversa rispetto al passato, i ritmi di gara sono differenti per il tempo e non per il periodo. Giochiamo e ci alleniamo a temperature molto alte, in modo compresso per far sì che si potesse terminare questo campionato. Un’esperienza che ci auguriamo di non dover ripetere, anche perché qualche strascico negativo ce lo porteremo nella prossima stagione”. Oltre alla fine del campionato si avvicina anche la partita di Europa League contro il Getafe: “Il 5 agosto ci giochiamo il passaggio del turno, le nostre prossime avversarie, Napoli e Atalanta, avranno invece più tempo per preparare la Champions, per recuperare e dare ai loro giocatori il giusto riposo. Noi arriviamo in corsa, finiamo tirati e giochiamo subito in Europa. Un percorso carico a livello lavorativo, fisico e mentale”