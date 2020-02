Inter, Conte: “Samp in salute, con l’Europa League cambio di strategia”

Dopo il k.o. con la Lazio, l’Inter prova a rialzarsi per non perdere il treno scudetto. I nerazzurri sfideranno la Sampdoria a San Siro. In conferenza stampa il tecnico Antonio Conte fa il punto sul momento che attraversa la sua squadra: “La Sampdoria è in salute nonostante l’ultima sconfitta, dove comunque ha mostrato comunque d’essere viva. Ha un allenatore di grande esperienza come Ranieri, giocatori di qualità come Quagliarella che sorprende anche per spessore umano. Dovremo cercare di ottenere i tre punti. Giocando giovedì diventa difficile quando poi hai un solo giorno per preparare le gare. Comporta un cambio di strategia, una pressione diversa sulle avversarie, ma ci abitueremo nel tempo. Siamo pronti ad estendere la nostra intensità per tutta la gara, ma dipende anche dall’avversario”

ALTERNATIVE – “Dipende dalle garanzie che l’eventuale cambiamento di sistema può dare. In relazione alla partita e all’avversario si può iniziare a provare cose differenti, ma non dimenticate che serve provarle sempre in ottica equilibrio. Vedremo se ci sarà il tempo necessario per farlo”

CORONAVIRUS – “Bisogna cercare di non creare grossissimi allarmismi, ma serve comunque attenzione senza sottovalutarlo. Il settore della sanità in Italia ci dirà cosa fare”

LAUTARO – “Il ragazzo è serio e concentrato. Deve continuare, ha margine di crescita notevole vista l’età e rispetto all’anno scorso è già cresciuto in maniera impressionante. Si impegna e lavora e sono contento di averlo a disposizione”

SCUDETTO – “Pensiamo solo a noi stessi per cercare di migliorare, partita dopo partita. Non dimentichiamo una signora Atalanta che sta facendo cose egregie. Ormai una realtà del nostro campionato. Il nostro percorso come nella vita è fatto anche di cadute, ma l’importante è tenere a mente quanto stiamo facendo, evitando ansie particolari”