Inter, Conte: “Sarà una partita sporca, ma non voglio avere rimpianti”

Vigilia di Europa League per l’Inter di Conte che mercoledì sera sfiderà il Getafe per giocarsi l’accesso alle Final8. La partita si giocherà all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen alle 21.

LE PAROLE DI CONTE

Queste le sue parole in conferenza: “Non conta se è importante per me. E’ una competizione importante per noi tutti, soprattutto per l’Inter. Parliamo per il noi e non per l’io. Dovremo essere bravi a cercare di dare il massimo senza avere rimpianti. Non sappiamo dove ci porterà il nostro massimo, ma l’importante sarà non avere rimpianti. Pressione? Abbiamo iniziato a dover far fronte alla pressione di dover recuperare posizioni in classifica, le ultime 3 partite hanno dimostrato miglioramenti e mi auguro che domani possa essere un altro step. Voglio una risposta che dia continuità a quanto fatto“.