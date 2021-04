Inter, Conte: “Scudetto nostro al 95%”

Darmian come contro il Cagliari decisivo a San Siro

L'Inter vince in casa contro il Verona dopo il pareggio sul terreno dello Spezia e adesso i nerazzurri sono molto più vicini al titolo. Il tecnico Antonio Conte, ha analizzato così la vittoria per 1-0 ai microfoni di Dazn: “La prestazione è stata buona e abbiamo fatto la nostra partita, tirando diverse volte in porta ma creando diverse occasioni per fare gol. Vincere significa anche mettere un capitolo importante nella carriera di un calciatore. Stiamo tenendo il piede sull'acceleratore, dietro stanno perdendo punti: questo vuol dire che stiamo bene. Il successo di oggi mi fa dire che vedo il 95% della conquista dello scudetto. Ancora non lo abbiamo portato a casa, ma vincere contro questo Verona è un bel segnale. Oggi abbiamo portato a casa non tre punti, non sei, ma nove".