Inter, Conte si allontana e i tifosi attaccano Zhang

I tifosi dopo aver scritto sui social contro la proprietà hanno messo striscioni in città

La notizia della probabile rottura tra il tecnico dello scudetto Antonio Conte e la proprietà cinese, fa scatenare i tifosi dell’Inter. Ora che il destino sembra segnato, la protesta divampa: il web è infuocato, ma qualche tifoso dell’Inter è anche sceso in piazza per far sentire più forte la propria voce. Due, in particolare, sono i messaggi lanciati dai tifosi: “Zhang prenditi le tue responsabilità o lascia la nostra città” e “Ridimensionare i campioni è solo da cogl...: mister, staff e giocatori non si toccano”. Caratteri nerazzurri, firmato Curva Nord.