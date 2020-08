Inter, Conte: “Siviglia avvantaggiato, ma noi daremo il massimo”

L’Inter vive la vigilia più importante della sua storia europea da dieci anni a questa parte. Gli uomini di Conte venerdì sera affronteranno il Siviglia per la finale di Europa League e i nerazzurri hanno l’occasione di riportare la Coppa in Italia dopo 20 anni.

PARLA CONTE

Alla vigilia del match Antonio Conte ha parlato così ai microfoni di SkySport: “Il mio pensiero è sempre rivolto al club e ai calciatori. Vogliamo giocare al massimo queste partite. È il quarto anno che partecipo a competizioni europee, ho fatto ottavi e quarti di Champions e semifinale e finale di Europa League. Personalmente ci tengo ma in modo particolare per club, calciatori e tifosi. Sono 10 anni che l’Inter non si gioca una finale, sono tanti. Vogliamo fare meglio. Dobbiamo dimostrare di volere la coppa più di loro. Abbiamo meno esperienza ma la voglia è tanta. Negli ultimi anni il Siviglia ha vinto tanto in Europa, sotto questo punto di vista sono avvantaggiati rispetto a noi. Sono occasioni che possono ritornare ma a volte non ritornano: vogliamo entrare nella storia di questo club“.