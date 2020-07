Inter, Conte: “Spesso con noi si guarda il bicchiere mezzo vuoto. Indicazioni positive”

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha commentato la gara appena affrontata dai suoi uomini in casa contro il Brescia, concentrandosi principalmente sui punti focali del match.

LE PAROLE DEL MISTER

Queste le sue parole a Dazn: “C’è soddisfazione, siamo stati bravi a vincere la partita. La squadra non si è mai fermata e ha sempre pensato di mantenere il piede sull’acceleratore. Siamo stati bravi anche a non subire gol e questo ci deve dare soddisfazione. Quella di oggi è una prestazione positiva. Ci sono tante indicazioni positive. Bisogna vedere se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Spesso per l’Inter si guarda solo quello mezzo vuoto. Questo però fa parte del gioco, per me non c’è alcun problema basta che determinati attacchi siano indirizzati a me e non ai giocatori o al club .Lautaro? Dal punto dell’impegno non gli si può rimproverare nulla. Oggi è mancato solamente il gol, ma sono assolutamente sereno perché so di avere ragazzi professionali che vogliono bene all’Inter. Tutti possono avere dei difetti, ma sulla serietà dei miei ragazzi sono molto sereno. In partita si può sbagliare, ma sono sicuro che tutti ci mettono il cuore”.