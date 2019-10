Inter, Conte: “Tanta strada da fare, la Juve ha fatto valere la qualità”

Si è da poco concluso il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte commenta la gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Penso che l’infortunio di Sensi lo abbiamo pagato quando è uscito. Nel secondo tempo non abbiamo iniziato bene. Poi l’incontro si è riequilibrato. La Juve in questa partita ha mostrato tutta l’artiglieria pesante che ha. Non ho niente da dire ai ragazzi perché hanno dato tutto. Abbiamo molta strada da fare. Dobbiamo capire i momenti. Non poteva essere altrimenti. Potevamo far gol noi, ma hanno segnato loro. Hanno fatto valere l’esperienza e la caratura da grande squadra. Quindi complimenti a loro e noi ci rimboccheremo le maniche. Contro la Juve ho sempre perso anche con Arezzo ed Atalanta. Abbiamo bisogno di fare un percorso. La Juve è di un’altra categoria sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo lavorare per diminuire questo gap”.