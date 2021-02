Inter, Conte: “Teniamo le antenne dritte. Non c’è un patto scudetto”

L’Inter continua a vincere. Dopo il pari contro l’Udinese sono arrivate sei vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro il Genoa. Ora i nerazzurri sono in testa alla classifica e puntano ad allungare ancora rispetto a Milan e Juventus.

LE PAROLE DI CONTE

Il tecnico Antonio Conte commenta il match ai microfoni di Sky Sport: “Stasera guarderò la partita di stasera, il calcio è la mia passione. Abbiamo giocato contro una squadra che era in un ottimo momento di forma. Nell’ultimo periodo aveva fatto un punto in meno rispetto a noi. Siamo stati bravi a segnare senza concedere. Perin ha salvato diverse situazioni importanti. Il lavoro sta pagando. Questa squadra sta prendendo coscienza dei propri mezzi. Sa quando essere aggressiva e quando scegliere altre zone di campo. Voglio aspettare la partita contro il Parma. Quella di oggi e la prossima saranno gare da non sottovalutare. Dovremo tenere le antenne dritte per regalare una soddisfazione al popolo nerazzurro. Non c’è stato un patto scudetto. Bisogna avere l’ambizione di voler sempre vincere. Sono tanti anni che l’Inter non vince. L’anno scorso ci siamo andati vicini. Quest’anno penso che la delusione dell’uscita in Champions in maniera immeritata ci abbia portato all’introspezione. Bisogna alzare il livello generale per essere più competitivi. Già l’anno scorso c’era stato un grande passo avanti: di solito l’Inter prendeva 20 punti di distacco. Inutile pensare a cose esterne”.