Inter, Conte: “Tornare a Lecce è una grande emozione ma massima concentrazione e determinazione…”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato alla vigilia della gara contro il Lecce valida per la 20^ giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro si prepara alla prima gara del girone di ritorno. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Siamo vicini alla famiglia Anastasi, un momento doloroso perché era davvero una grande persona”, ha iniziato il mister.

LECCE -“Il Lecce sta facendo il suo percorso, intende salvarsi, ha giocato bene con un’idea positiva che può portare al risultato. Se il campionato fosse finito con il girone d’andata, sarebbero salvi centrando l’obiettivo. C’è un bravo allenatore e una buona squadra. Gli auguro ogni bene essere leccese, a partire dalla prossima gara. Inevitabile che, al di là del motivo del ritorno, è sempre una grande emozione. Lì sono nato e diventato uomo, la mia famiglia vive ancora a Lecce. Sarà un match speciale. Domani saremo avversarsi e ognuno proverà a battere l’altro”.

SFIDA – “Andiamo a Lecce con la solita concentrazione e determinazione. Dobbiamo tenere altissima la soglia d’attenzione. Dobbiamo dare dei segnali di concretezza. Mi aspetto questo anche domani”. “Se ci sarà Ashley Young? No. Lui è arrivato adesso e in una squadra con meccanismi ci vuole tempo. Penso sarà a disposizione per il Cagliari”.

GIRONE DI RITORNO – “Ripetere quanto fatto nel girone d’andata non sarà facile, anzi, penso sarà molto difficile. Dobbiamo provarci allenandoci sempre di più. Con entusiasmo e solita predisposizione. Se mi aspettavo qualcosa sul mercato già adesso? Andremo a Lecce col gruppo che già conosciamo”, ha glissato Conte.