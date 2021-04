Inter, Conte: “Tre gare in 9 giorni e contro il Bologna vogliamo iniziare bene”

Vigilia di campionato per l’Inter che domani affronterà il Bologna, nella gara alle 20:45, per la gara valida per la 29esima giornata di Serie A. In vista del match del Dall’Ara oggi il tecnico Antonio Conte ha presentato il match in conferenza stampa. “Si ci aspettano 3 partite in 9 giorni, sarà importante iniziare nella giusta maniera -sottolinea Conte – domani sarà una partita in cui ci vorrà la massima attenzione contro un’ottima squadra con un bravo allenatore. Il Bologna fa un calcio aggressivo e ci vorrà attenzione. Da ieri sono rientrati tutti e stiamo cercando di preparare nel minor tempo possibile al meglio la partita. Il messaggio dato alla squadra è di cercare di riprendere da dove avevamo lasciato, dopo la sosta delle nazionali non è mai semplice però loro sanno benissimo che non c’è tantissimo tempo e che bisogna ripartire subito nella miglior maniera possibile. A cominciare da domani fare i fatti, stare zitti e pedalare.

COVID – “È difficile fare delle considerazioni, con il senno di poi sicuramente si poteva fare meglio ma sappiamo che il covid ci sta massacrando da un anno, il mondo del calcio ha deciso di convivere con questa situazione come stiamo facendo nella vita quotidiana, quello che mi auguro è di risolvere al più presto questa situazione. Giocatori negativizzati? Samir è stato quello che si è negativizzato subito, ha potuto riprendere in maniera più celere rispetto agli altri, Vecino ha ripreso ad allenarsi da 3 giorni con noi ed è in buona condizione anche perchè il nostro staff in questo periodo di tempo ha lavorato con loro da casa. de Vrij ha fatto ieri il primo allenamento con noi, è normale che qualche strascico ci possa essere ma cerchiamo di tenerli tutti in buone condizioni, ci auguriamo di avere al più presto con noi anche D’Ambrosio perché abbiamo bisogno di tutti”.

LE OTTO VITTORIE PRIMA DELLA SOSTA – “Stiamo cercando di dare stabilità e continuità nei risultati. Noi siamo stati bravi a fare questo filotto di vittorie, mi auguro di non fermarci a Bologna contro una squadra che vorrà fermarci con tutte le sue forze. Ci siamo arrivati attraverso il lavoro, cercando di migliorarci e di eliminare i difetti ed esaltare le nostre doti. Come ho sempre detto la pressione ci deve essere sempre in una squadra come l’Inter, che nella sua storia è abituata a vivere queste situazioni e bisogna affrontarle nella giusta maniera. Capisco che in tanti si ritrovano per la prima volta in questa situazione ma noi dobbiamo pensare a noi stessi cercando di fare del nostro meglio. Abbiamo ragionato così fino ad ora e continueremo a farlo”.