Inter, Conte: “Tre punti meritati e pesanti, ci sarà da lottare sempre”

L’Inter vince pure con l’Udinese e resta in vetta alla classifica di Serie A. Ecco le parole dell’allenatore nerazzurro Antonio Conte a Dazn al termine della partita: “Ogni partita ci sarà da lottare, oggi ho fatto i complimenti ai ragazzi perché era una sfida molto, molto difficile contro una squadra forte. I 3 punti sono meritati e pesanti, ma anche sull’1-0 bisogna riconoscere che i bianconeri, pur sotto di un uomo, sono sempre stati lì, reattivi. Non dobbiamo pensare a niente e nessuno, solo al nostro percorso: nessuno ci ha regalato e ci regalerà nulla, martedì ci sarà la gara di Champions e sabato il derby. Cerchiamo di recuperare le energie, tutti dovranno dire la propria in queste 7 partite in poco più di 20 giorni. Finora indicazioni molto positive, stiamo gettando le basi per fare qualcosa d’importante. Sono contento di avere una soluzione alternativa al 3-5-2, questo 3-4-3 è molto efficace”.

Su Candreva: “Contro il Lecce e oggi ha fatto una buona partita, deve restare sul pezzo, ha la mia fiducia così come gli altri della rosa”.

Su Godin: “Da due mesi non giocava, mi è piaciuto molto. I centrali devono essere i primi costruttori della manovra”.