Inter, Conte: “Voglia di migliorarci e di fare il bene del club. Dobbiamo confermarci in Italia e in Europa”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, è intervenuto a margine della conferenza stampa di vigilia della sfida di campionato con la Fiorentina per parlare del match e della situazione della società con tanto di dichiarazioni su ambizioni e progetto per il futuro.

Conte: “Dobbiamo confermarci”

“Quanto è vicina questa Inter alla mia idea? Lo scorso anno abbiamo iniziato un percorso ed è inevitabile che si debbano fare delle valutazioni e migliorare delle situazioni in corso d’opera. C’era e c’è la volontà di migliorare e migliorarci in tutti i settori di competenza e di questo sono molto contento”, ha detto Conte.

E sui presunti problemi della scorsa stagione: “Non parlerei di incomprensioni, ci sono stati dei confronti, delle visioni, anche diverse, ma come in tutte le buone famiglie è corretto che ognuno possa esprimere le sue valutazioni. Ci sono sempre stati confronti onesti e leali con chi lavora per il club, da parte mia c’è grande serenità e grande voglia di continuare a fare quello che so fare meglio, lavorare con i calciatori. Sarà una stagione difficile”.

E sul mercato: “I giocatori arrivati possono portare esperienza. Hakimi ha intrapreso una carriera che sarà importante, in totale accordo con il club abbiamo valutato e scelto una strategia tenendo conto di quello che ha appena detto la proprietà, di quella che è la situazione che stiamo attraversando noi e tutti i club. Stiamo lavorando in serenità e sintonia e dobbiamo consolidare la credibilità dello scorso anno”.

“Siamo state una delle ultime squadre a finire di giocare, sono molto soddisfatto dell’attitudine e della voglia che hanno dimostrato tutti i calciatori, siamo pronti ad iniziare un campionato difficile, come detto dal direttore, per tanti aspetti. Siamo sicuri di poter migliorare. La nostra ambizione deve essere quella di confermare la credibilità guadagnata lo scorso anno, in Italia e in Europa”.

