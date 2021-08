Inter, contro il Genoa grande pubblico anche se…

L'Inter inizia il campionato con il tricolore sul petto sfidando il Genoa a San Siro

Il debutto dei campioni d’Italia dell’Inter sarà domani alle 18.30 alla presenza di tanti tifosi. Contro il Genoa infatti i nerazzurri potranno contare sul sostegno del pubblico. La vendita dei biglietti sta procedendo bene dopo il picco che si è registrato soprattutto tra martedì e mercoledì, i primi due giorni in cui è stata concessa a tutti e senza restrizioni la possibilità di acquistare i tagliandi. La prima fase era stata, invece, riservata per la prelazione agli abbonati alla stagione 2019-20 e i soci degli Inter Club. Da una prima stima contro i rossoblù si stimano 25mila spettatori circa, con una ragionevole possibilità di salire fino a 30. Non è il massimo visto che, secondo le disposizioni ministeriali e l’applicazione dell’ormai celebre “scacchiera”, il numero di posti realmente occupabili al Meazza è di 37.908 (considerando pure i 2.180 del settore ospiti).