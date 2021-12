Inter, Correa: “Era arrivato il momento giusto di lasciare la Lazio”

L'attaccante nerazzurro ha parlato del suo trasferimento all'Inter

L’attaccante argentino, Joaquin Correa, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport per parlare degli obiettivi della sua Inter e dell'addio alla Lazio: “Sono stato a Roma per tre anni, abbiamo alzato due trofei e conquistato l’accesso agli ottavi di Champions dopo vent’anni. Abbiamo vinto 12 partite di fila in casa e stabilito così un nuovo record per il club. L’esperienza alla Lazio la ricorderò per sempre con grande affetto, però era arrivato il momento di cambiare aria”. Sugli obiettivi dell’Inter: “Vogliamo rivincere lo Scudetto. L’obiettivo della squadra è di conquistare la seconda stella”.