Inter, Correa esulta: “Frenato dall’infortunio, ma ora sto tornando in forma”

Joaquin Correa racconta le sue sensazioni dopo la bella vittoria dell'Inter sull'Udinese

L'Inter continua la serie di risultati utili. Anche l'Udinese si arrende a San Siro contro la formazione di Simone Inzaghi, che prova a mettere pressione a Napoli e Milan, le due capoclassifica. Merito di Joaquin Correa, autore di una bella doppietta. L'argentino racconta le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: "La partita era complicatissima e i gol sono stati importanti. La squadra non smette mai di giocare, siamo contenti. L'infortunio che mi ha fermato non mi ha fatto essere al 100%, ora sto ritrovando la forma e voglio aiutare la squadra. Adesso dobbiamo pensare alla Champions, dobbiamo vincere e serve concentrazione, poi penseremo al derby per una bellissima giornata per i tifosi dell'Inter. Il primo tempo non mi stavano riuscendo le cose, a volte faccio bene, altre no, ma sono felice alla fine. Con Lautaro c'è un grande rapporto, anche con Dzeko e Sanchez. Vogliamo tutti la stessa cosa, andiamo avanti così".