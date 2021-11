Inter, Correa verso il derby col Milan: “Dietro in classifica ma non siamo inferiori”

Parla il Tucu verso il derby di campionato

Joaquin Correa è carico per il derby di domenica sera contro il Milan. L'attaccante dell' Inter ha parlato a La Gazzetta dello Sport sottolineando l'importanza della sfida e la voglia dei nerazzurri di dimostrare di essere più forti dei rivali cittadini.

IMPORTANTE - "Siamo ancora all'inizio, ma di sicuro si sente nell’aria che questa è una partita speciale, una di quelle che possono cambiare una stagione", ha detto Correa. "Sarebbe sbagliato se pensassimo ai rischi e ai pericoli. Dobbiamo pensare a quanto sarebbe importante arrivare noi a -4: una vittoria può cambiare tutto, sarebbe un messaggio, significherebbe che possiamo ancora essere protagonisti". E ancora: "Il Milan semplicemente non ha mai sbagliato, quindi bravi loro. Noi qua e là abbiamo commesso degli errori e qualche episodio non è girato bene, così abbiamo perso qualche punto pesante. Di sicuro nessuno di noi si sente inferiore al Milan per il fatto di essere a -7 punti".