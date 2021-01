Inter-Crotone diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Inter-Crotone si gioca oggi, domenica 3 gennaio 2021, il match valido per la 15^ giornata di Serie A. Lunch match delle 12.30 a San Siro con i nerazzurri che, vincendo, potrebbero trovarsi per qualche ora al comando della classifica in attesa della partite dal Milan. Prima sfida dopo le festività e quindi attenzione sempre alle sorprese…

Inter-Crotone, le probabili formazioni

Formazioni praticamente decise da entrambe le parti. L’Inter dovrebbe affidarsi a Handanovic tra i pali; Skriniar, De Vrij, Bastoni in difesa; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young in mezzo al campo. Solito duo d’attacco con Lukaku e Lautaro Martinez. Sanchez può aver recuperato ma difficilmente Conte lo rischierà. Modulo speculare anche per il Crotone di Stroppa che si affida a Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; P. Pereira, Molina, Petriccione, Eduardo, Reca; Messias, Riviere.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; P. Pereira, Molina, Petriccione, Eduardo, Reca; Messias, Riviere.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Inter e Crotone si giocherà, come detto, oggi domenica 3 gennaio alle ore 12.30 per il lunch match di Serie A che aprirà, di fatto, la giornata che si disputerà interamente nella giornata odierna. Si giocherà in un San Siro deserto senza pubblico, come ormai consuetudine a causa della pandemia di Covid. Inter-Crotone sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport che possiede i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In particolare il match sarà visibile sul canale numero 202, ovvero Sky Sport Serie A .

Sarà possibile seguire Inter-Crotone non soltanto in tv, ma anche in live streaming. Gli abbonati a Sky potranno infatti utilizzare l’applicazione gratuita SkyGo su dispositivi come pc, smartphone o tablet. Un’altra alternativa per assistere alla gara tra Inter e Crotone è Now TV, tramite l’acquisto di uno dei pacchetti dedicati, purché comprenda ovviamente la partita in questione.