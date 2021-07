Inter-Crotone, ecco le formazioni ufficiali

Simone Inzaghi, nell'amichevole di oggi contro il Crotone vuole continuare a provare uomini e schemi della "sua" Inter.

Alle ore 18.00 ad Appiano Gentile, scenderanno in campo l'Inter di Simone Inzaghi e il Crotone allenato da Franncesco Modesto. Questa partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e in streaming sulle piattaforme SkyGo e Now.