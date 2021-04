Inter da record: nessuno come i nerazzurri nell’era dei tre punti ma il possesso palla…

71 punti in classifica e +11 sulla seconda. L’Inter vola in campionato e dopo il recupero di Serie A contro il Sassuolo mette una seria ipoteca sullo scudetto. Il 2-1 contro i neroverdi di De Zerbi porta con sé tre punti ma anche un doppio curioso record.

Inter da record in Serie A

Con la vittoria maturata nella giornata di ieri contro il Sassuolo, l’Inter ha messo a segno la decima vittoria consecutiva in campionato. Un filotto di successi iniziato il 30 gennaio a San Siro con il 4-0 imposto al Benevento, a cui hanno fatto seguito i successi contro la Fiorentina, il derby contro il Milan, e poi quelli contro Genoa, Parma, Atalanta, Torino, Bologna e, appunto, Sassuolo.

Un cammino da record che come sottolinea Opta fa diventare l’Inter la prima squadra nell’era dei tre punti a vittoria a vincere tutte le prime 10 gare giocate in un girone di ritorno di Serie A.

Eppure c’è anche un altro dato da record per i nerazzurri, non altrettanto felice come il precedente. Infatti, sempre Opta, mostra come l’Inter abbia chiuso l’incontro con il Sassuolo con un possesso palla del 30%, ovvero il valore più basso per i nerazzurri in una gara di Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05).