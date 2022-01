Inter, D’Ambrosio: “Mi sono abbassato l’ingaggio per restare. Voglio chiudere carriera qui”

Parla il difensore nerazzurro

Una scelta precisa che conferma la professionalità e l'amore per i colori che veste. Parliamo di Danilo D’Ambrosio , difensore dell' Inter , che ha rilasciat0 un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui si è soffermato a parlare dei suoi anni in nerazzurro e del rinnovo di contratto arrivato dopo diverse problematiche legate alla pandemia di Covid e ai problemi finanziari del club.

DAL BUIO ALLA LUCE - "In estate tanti pensavano al peggio, ma nello spogliatoio eravamo molto più tranquilli rispetto a chi guardava da fuori. È arrivato un nuovo allenatore a dare idee senza togliere le basi dello scorso anno: il lavoro di tutti finora è stato egregio", ha spiegato il difensore. "Con Inzaghi abbiamo cambiato il modo di giocare, siamo più liberi tatticamente e ci è concesso di fare scelte diverse rispetto a quelle provate in allenamento, ma solo il risultato ti aiuta a giocare col sorriso. La vita è questione di equilibrio: prima lo trovi, meglio stai. Noi siamo pagati per allenarci, non per fare domande. Lo pensavo quando giocavo 40 gare all’anno e lo penso adesso che ne gioco 20. Quindi non mi pesa".