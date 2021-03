Inter, D’Ambrosio positivo al Covid

Il Covid-19 torna a minare la serenità dell’Inter. La società nerazzurra, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che il difensore Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19.

“FC Internazionale Milano comunica che Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. L’Inter di conseguenza è entrata in isolamento fiduciario, i calciatori di Conte potranno quindi solo muoversi da casa al centro sportivo fino a nuovo ordine.

