Inter, Darmian: “Conte ci trasmette la sua passione e la sua voglia di vincere”

Il match winner dell’Inter di oggi contro il Cagliari è stato Matteo Darmian davvero in crescita. Contro il Sassuolo una prova impeccabile da centrale difensivo di sinistra. Contro il Cagliari titolare sulla fascia destra, poi a match in corso il trasloco a sinistra. Nessun problema per l’ex Torino, anzi: proprio il passaggio sul fronte sinistro ha risolto la partita dell’Inter. Il gol è arrivato su una bellissima costruzione sulla destra, il pallone di Hakimi messo al centro e l’inserimento con la conclusione di sinistro a regalare 3 punti e l’undicesima vittoria di fila.

Matteo Darmian ha firmato il suo terzo gol stagionale, dopo quelli contro Borussia e Genoa. Un gol pesantissimo, raccontato ai microfoni di DAZN: “Abbiam incontrato una buona squadra che si è difesa bene fin dall’inizio. Quando affronti squadre che si chiudono, è difficile trovare spazio ma siamo riusciti a sbloccare la partita. In questa squadra tutti si sentono partecipi ed importanti”.

La classifica parla chiaro: “Ma mancano diverse partite, c’è bisogno di tutti. L’abbraccio di gruppo con Conte? Il mister è passionale e dà sempre l’anima: ci trasmette la sua passione e la sua voglia di vincere. Era una partita difficile e portare a casa i tre punti era fondamentale per tenere a distanza gli altri: a livello psicologico abbiamo dato un segnale importante”.