Inter, Darmian sicuro: “Vlahovic alla Juventus per lo scudetto? Non pensiamo agli altri”

Parla l'esterno nerazzurro

Matteo Darmian archivia con soddisfazione un gennaio importante a livello personale di squadra. L'esterno dell' Inter ha parlato a Sportmediaset a margine del derby del prossimo 5 febbraio: "Abbiamo superato nel migliore dei modi questo mese, vogliamo andare avanti in ogni competizione e ora ci prepariamo a un febbraio importantissimo con sfide difficili , a partire dal derby". E sulla gara: "Una partita speciale, nessuna delle due ha qualcosa in particolare da perdere. Il Milan da un anno e mezzo sta facendo benissimo ma noi non siamo da meno e lo dimostreremo ".

Si passa poi al mercato con l'imminente arrivo di Vlahovic alla Juventus ma anche gli acquisti nerazzurri Gosens e Caicedo orami fatti: "Sono giocatori importanti e lo hanno dimostrato negli anni", ha detto Darmian sui due nerazzurri (Gosens ufficiale, Caicedo non ancora). "Vlahovic alla Juventus? Grande giocatore ma non so se così rientrano nella corsa scudetto. Gli altri non ci riguardano, pensiamo solo a noi".