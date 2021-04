Inter, De Vrij: “La gestione del match il nostro punto di forza. Avanti così!”

L’Inter non si ferma più. I nerazzurri superano per 1-0 il Cagliari e infilano l’undicesima vittoria consecutiva. Ora lo scudetto sembra davvero vicinissimo per la formazione allenata da Antonio Conte.

INARRESTABILI

Il difensore Stefan De Vrij ha analizzato i motivi di questo successo ai microfoni di InterTV: “Non ci vogliamo fermare. Stiamo bene, siamo in forma e i risultati arrivano. Vogliamo continuare così. In fase difensiva siamo migliorati molto ultimamente. È un lavoro che coinvolge tutti, ci siamo uniti ulteriormente come squadra. La capacità di gestire al meglio diverse situazioni di gioco è stato lo step decisivo che abbiamo fatto per arrivare fin qui, riconoscendo le diverse partite. Non si può giocare sempre allo stesso modo, quindi occorre anche qualcos’altro, come abbiamo fatto oggi. Siamo migliorati nel nostro pragmatismo”. E ora lo scudetto sembra solo una questione di tempo.