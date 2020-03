Inter, De Vrij non ha dubbi: “Conte un vero vincente come Van Gaal”

Nonostante le polemiche legate al rinvio della gara contro la Juventus, l’Inter resta concentrata sulla lotta scudetto. Uno scenario inimmaginabile dodici mesi fa, quando la crisi aperta con Mauro Icardi faceva precipitare i nerazzurri in classifica. Il difensore olandese Stefan De Vrij spiega i motivi del cambiamento ai microfoni di “Ziggo Sport”: “Con Conte si tratta solamente di capire certi meccanismi. Siamo migliorati dall’ultima partita contro la Juventus, sia individualmente che a livello di gruppo. I nuovi devono abituarsi alla squadra ma imparano rapidamente. Eriksen parla olandese quindi lo aiuto molto. Con Conte tutti i giocatori partono sullo stesso piano, si vedono immediatamente i risultati. E’ un leader come Van Gaal, un vero vincente. Quando siamo andati sotto di due goal nel derby abbiamo vissuto tante emozioni. Qui mi piace moltissimo, è tutto più intenso che in Olanda, soprattutto da quando c’è questo allenatore”.