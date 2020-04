Inter, deciso il futuro di Young: ecco cosa farà l’inglese

Il futuro di Ashley Young sarà ancora all’Inter. Il terzino inglese, arrivato a Milano lo scorso gennaio dal Manchester United, ha infatti soddisfatto pienamente il tecnico Antonio Conte, pronto a puntare su di lui anche nel prossimo torneo. Per questo motivo, come riporta calciomercato.com, il club di Steven Zhang avrebbe deciso di esercitare l’opzione per prolungare di un anno il contratto del terzino. Il giocatore percepirà ancora un ingaggio di 3 milioni di euro e sarebbe felice di continuare la sua avventura alla Pinetina.

Young, durante la sua esperienza all’Inter, ha fin qui collezionato sette presenze tra campionato, Coppa Italia ed Europa League realizzando anche una rete.