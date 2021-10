Inter, Dimarco e il segreto in cucina svelato da… Costacurta

L'aneddoto raccontato dall'ex difensore sull'attuale calciatore nerazzurro

Quattro cambi decisivi da parte di mister Simone Inzaghi per la sua Inter che ha ribaltato l'1-0 del Sassuolo trasformando in pochi minuti in 1-2. Decisivo Dzeko, indubbiamente, ma protagonista di un impatto molto positivo anche Federico Dimarco. Ed è proprio dell'esterno nerazzurro che, negli studi di Sky Sport, Alessandro Billy Costacurta ha voluto parlare svelando un retroscena sulla sua... dieta.