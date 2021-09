Inter, Dimarco euforico: “Incredibile segnare per la squadra del cuore”

Federico Dimarco spiega le sue sensazioni per il primo gol realizzato con la maglia dell'Inter

Il suo gol ha illuso l'Inter di poter passare anche sul campo della Sampdoria. Poi i blucerchiati hanno imposto il pari, fermando la corsa dei nerazzurri campioni d'Italia in carica. Federico Dimarco, però, ha vissuto una domenica speciale avendo segnato la sua prima marcatura con la maglia del club milanese. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: "Segnare con la squadra del cuore è una sensazione bellissima, peccato per il pareggio. Noi dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo già pensare alla sfida di mercoledì contro il Real Madrid. Io gioco dove decide il mister, il ruolo di terzo in difesa l’ho ricoperto già lo scorso anno. Ho fatto più gol da terzo che da quinto a Verona, ma io sono a totale disposizione di Inzaghi e della squadra. Calhanoglu? Da destra calcia uno, da sinistra un altro".