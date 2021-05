Inter, divorzio con Conte in 48 ore: chi sarà il nuovo tecnico

Inter e Antonio Conte ai titoli di coda. Secondo La Gazzetta dello Sport, in 48 ore potrebbe esserci l’annuncio ufficiale dell’addio tra le parti. Da una parte la necessità di tagli alla rosa e agli stipendi, e allo stesso tempo pochi...

Inter e Antonio Conte ai titoli di coda . Secondo La Gazzetta dello Sport , in 48 ore potrebbe esserci l'annuncio ufficiale dell'addio tra le parti. Da una parte la necessità di tagli alla rosa e agli stipendi, e allo stesso tempo pochi riconoscimenti per il Tricolore appena conquistato, dall'altra un'evidente problematica finanziaria dovuta anche alla pandemia di coronavirus. Ecco perché la società nerazzurra e il suo allenatore si lasceranno, probabilmente, senza troppe polemiche e con una semplice stretta di mano. Non ci sarà bisogno del famoso summit di gruppo con Zhang e i dirigenti, se ci sarà occasione ancora per un incontro col presidente - spiega la Rosea -, sarà probabilmente solo per salutarsi.

FUTURO - Detto dell'addio tra Inter e Conte, toccherà all’abilità dei dirigenti Marotta e Ausilio riuscire a far quadrare i conti senza indebolire troppo la squadra. C’è necessità di chiudere in fortissimo attivo il prossimo mercato. Si parla di circa 100 milioni di plusvalenza. Cifra che, a questo punto, nonostante i diversi giocatori sacrificabili, difficile non renda obbligata la cessione di un big o comunque di qualche titolare. L’altra missione è abbattere il monte stipendi del 15-20 % rispetto all’attuale. Una missione complicata ma non impossibile che dovrà poi tenere conto anche del futuro allenatore. Per il momento la margherita dei papabili è ampia e passa da nomi di livello come Allegri o Zidane, fino ad alternative valide come Simone Inzaghi o Sinisa Mihajlovic. Attenzione anche a Sarri.