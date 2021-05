Inter, dopo festa scudetto il salasso per i calciatori: rinuncia a 2 mensilità

In settimana il confronto con i calciatori e la proprietà

Proseguono i festeggiamenti a Milano per il successo dell'Inter che ha conquistato il 19^ titolo nazionale. Una gioia che i tifosi nerazzurri attendevano da 11 anni e pertanto l'emozione è forte. Ieri si è festeggiato anche in campo con la squadra e il tecnico nerazzurro Conte a saltare e ballare a San Siro dopo il 5-1 alla Sampdoria. Ma dopo la festa c'è da fare i conti con la realtà dei conti e l'austerity annunciata dalla società. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il presidente Zhang e i dirigenti nei prossimi giorni dovranno comunque disegnare il futuro del club.

STIPENDI - Zhang chiederà a tutti la rinuncia a un paio di mensilità di questa stagione, facendo leva sul momento drammatico che è comune a tutti i top club mondiali. Il costo del lavoro in casa Inter è ormai lievitato a 220 milioni circa, cifra comprensiva di tutto, anche degli incentivi all’esodo per i giocatori in prestito, e nel futuro la volontà ferrea di Zhang è di ridurre quel monte di un 15%. Servirà, quindi, un mercato bilanciatissimo, da chiudere rigorosamente col segno più. E per abbassare il monte ingaggi potranno salutare calciatori dallo stipendio cospicuo e dal rendimento altalenante: i 7 milioni a stagione per Sanchez e i 6,5 per Vidal (nonostante siano attenuati dal decreto crescita) potrebbero essere i primi risparmi. Ma, pur di difendere i big della rosa a cui Conte non potrebbe certo rinunciare, l’Inter farà ragionamenti anche su altri titolari, importanti ma meno strategici: da Brozovic a Skriniar o De Vrij, nessuno è davvero sicuro di restare in sella.