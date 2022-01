Inter, dopo Gosens in arrivo attaccante e rinnovo Perisic

Marotta lavora per portare Caicedo a Milano

L'Inter ha ufficializzato stasera l'arrivo di Robin Gosens. Il comunicato: FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con l'Atalanta per l'acquisto del calciatore Robin Everardus Gosens . L'esterno tedesco si trasferisce in nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. #WelcomeRobin!

Dopo l'arrivo di Gosens, adesso l'Inter pensa a chiudere per un attaccante dopo aver perso Correa. Sono ore intense per il dg Marotta che sta lavorando per portare a Milano il genoano Felipe Caicedo. L'ex Lazio è conosciuto da Simone Inzaghi che lo ha allenato e gestito fino alla stagione scorsa. L’accordo è già stato trovato da tempo: prestito secco fino a fine stagione. E anche col giocatore è praticamente tutto definito sui cinque mesi di stipendio che l’Inter gli dovrà assicurare fino a giugno. Restano ancora da sistemare le ultime pendenze che l’attaccante ecuadoriano ha ancora in piedi con il suo club. Intanto l'Inter è vicina anche al rinnovo del contratto di Perisic in scadenza. L'ex Bayern guadagna 5 milioni netti a stagione e vorrebbe migliorare il suo compenso nel prossimo contratto, mentre l’Inter – come noto – ha già avviato il programma di riduzione del costo del lavoro, come da richiesta della famiglia Zhang della scorsa estate. Insomma, posizione distanti, almeno fino a dicembre. Marotta ha pronta una nuova offerta di rinnovo di altri due o tre anni, ma a quattro milioni a stagione.