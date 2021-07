Inter, dopo il divorzio con Oriali decisi i dirigenti che prenderanno il suo posto

Smentito il nome di Riccardo Ferri ex difensore nerazzurro

Lele Oriali è stato un importante dirigente per l'Inter dello scudetto numero 19 con Conte in panchina. L'ex centrocampista che ha tenuto i rapporti tra Appiano e il tecnico e la società, non proseguirà l'avventura con la Beneamata. Secondo quanto riportato oggi in edicola dalla Gazzetta dello Sport, Oriali ha ormai esaurito il ruolo di “first technical manager” dei campioni di Italia, come era già chiaro dai tanti indizi seminati negli ultimi mesi. La sua ultima immagine interista resterà l’abbraccio emozionato ad Antonio Conte, quasi un sollievo, nel giorno della festa scudetto. Era il 23 maggio: due mesi fa, ma sembra un’altra storia. Oriali era stato subito criptico sul futuro: «Dobbiamo prima capire i piani del club...», aveva detto in un’intervista sulla Gazzetta senza mordersi la lingua. L’Europeo successivo gli ha regalato la seconda gioia azzurra della vita, ma ha pure dilatato i tempi di una separazione inevitabile. A far da cuscino alla squadra ci penseranno direttamente i dirigenti, il d.s. Piero Ausilio e l’a.d. Beppe Marotta: saranno ancor più presenti nel centro sportivo rispetto al passato, il modo migliore per voltare pagina e accompagnare Inzaghi dentro al nuovo mondo.