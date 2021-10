Inter, Dumfries e il dopo Hakimi: “Non sento nessun peso”

L'olandese ha parlato del suo momento in maglia nerazzurra

CHAMPIONS E DIFFICOLTA' - Sulla vittoria contro lo Sheriff, Dumfries ha dichiarato:"La vittoria in Champions può essere una svolta. E' stata molto importante dopo la sconfitta contro la Lazio. E' stato fondamentale essere tornati a vincere subito e l'abbiamo fatto dove serviva di più. Era fondamentale vincere quella partita. Abbiamo fatto un ottima prestazione e abbiamo meritato la vittoria contro lo Sheriff. Ero abituato a un sistema di gioco diverso rispetto a quello in cui ero prima. Poi l'ambiente, il nuovo paese e le nuove persone mi creano qualche difficoltà a volte, ma cerco sempre di dare il massimo, tutti i giorni".

DOPO HAKIMI E JUVENTUS - Sul peso di sostituire Hakimi e sfidare la Juventus, ha rivelato:"Non sento il peso di essere il suo sostituto. Non sento questa pressione, lui ha fatto un grande campionato la scorsa stagione. Ma ora tocca a me, credo in me stesso e so che arriverà anche il mio momento. Il Derby d'Italia è una partita storica con due grandi squadre, due tra le più grandi in Italia. Sono concentrato sulla sfida, sarà una bella partita".