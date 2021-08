Inter, Dumfries: “In passato tanti olandesi a Milano ed è un onore essere qui”

Si è presentato ai nuovi tifosi nerazzurri l'olandese che prende il posto di Hakimi

La prima uscita di Denzel Dumfries in nerazzurro è da spettatore, sugli spalti dello U-Power Stadium, per assistere a Inter-Dinamo Kiev. Ai microfoni di Inter TV il calciatore olandese ha raccontato le sue sensazioni dopo la firma con l'Inter: "È una sensazione bellissima, sono felicisismo di arrivare nella squadra campione d'Italia. è una grandissima opportunità per me, sono davvero contento".

"Riguardo alle mie caratteristiche sono ovviamente un esterno a cui piace attaccare, mi trovo bene nella linea a cinque: l'Inter gioca con questo sistema come anche la nazionale olandese, mi sento a mio agio". All'Inter Dumfries raggiunge Stefan de Vrij: "Ho parlato con Stefan più volte, è un mio amico, veniamo dalla stessa città e lo conosco benissimo: è bello essere un suo nuovo compagno di squadra". Dumfries diventa l'undicesimo giocatore olandese della storia dell'Inter: "So bene quali sono stati i campioni olandesi che hanno vestito questa maglia, è un onore far parte di questa lista". "Ora spero in una grande stagione, spero di dare il mio contributo per confermare il titolo e per fare una bella Champions League".