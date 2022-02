Inter, Dumfries non si nasconde: “Scudetto? Non pesa essere favoriti. Sul derby…”

Parla l'esterno olandese dei nerazzurri

Interessante intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport dall'esterno olandese dell' Inter Denzel Dumfries . Il calciatore, alla prima stagione in nerazzurro, ha parlato del suo ambientamento in squadra, ma anche della lotta scudetto e dell'imminente derby contro il Milan.

Sul derby, l'olandese ha commentato: "Parliamo di una gara unica, la si vedeva in Olanda. Ricordo il gol di Stefan (de Vrij ndr) nella rimonta di due anni fa. All’andata, anche se in panchina, c’era un’atmosfera pazzesca, una elettricità diversa. Io, però, non la preparo in modo differente: provo a rimanere sempre acceso, a prescindere dalla partita".

Sull'ambientamento all'Inter e in Italia: "Sono stati mesi divertenti, ma intensi. Per me era davvero tutto nuovo. All’inizio facevo fatica a capire. Ma il calcio è sempre uguale, bisogna solo giocarlo bene come sta riuscendo a noi. Certo, poi negli ultimi due mesi ho assestato la mia posizione: ho capito che cosa mi viene chiesto, ho imparato certe letture difensive per capire prima cosa succede. Questa è la chiave. Tutta la mia vita e la carriera sono basate sul miglioramento. Sul lavoro e il miglioramento".